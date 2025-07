Emergenza fondi e volontari per Anima Meticcia

L'appello

"Da sole non riusciamo a fare tutto", afferma Alessandra Russo, presidente del sodalizio

Mancano volontari, fondi e adozioni: a lanciare nuovamente un grido di aiuto è l’associazione Anima Meticcia di Fino Mornasco.

Non sembra essere migliorata la situazione del sodalizio, che qualche mese fa aveva lanciato un appello per la ricerca di volontari e adozioni. Si sfoga Antonella Russo, presidente di Anima Meticcia, il sodalizio che si occupa di gatti e cani randagi:

"Abbiamo diversi cuccioli di gatto che cercano casa, ci sono 4 mamme da sterilizzare e alcuni mici hanno bisogno di cure particolari, come Giulio, che deve fare una risonanza. Alcuni cuccioli hanno anche la Felv e vorremmo iniziare la cura con l’interferone. Siamo in emergenza: cerchiamo di autofinanziarci finché possiamo, ma è dura".

Tante le richieste di aiuto

A complicare la situazione anche l’estate, con molte persone in procinto di partire per le ferie e quindi con le adozioni quasi ferme:

"In questo periodo dell’anno è tutto più complicato. Riceviamo dalle 5 alle 8 richieste di aiuto al giorno e spesso siamo costrette a dire di no, perché mancano i fondi, ma anche i volontari che ci diano una mano a occuparci dei nostri mici. Siamo in pochi e con il lavoro fatichiamo ad essere presenti sempre".

Anima Meticcia sta vivendo una situazione difficile. Conclude Russo:

"Abbiamo bisogno di aiuto. Servono fondi, ma anche persone disposte a darci una mano nell’accudimento dei mici. Da sole non riusciamo a fare tutto".

Per informazioni e per proporsi come volontari: 346.1775741