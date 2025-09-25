Emergenza maltempo, prorogata la scadenza per la presentazione delle segnalazioni danni a Cantù.

La disposizione

A seguito dei contatti intercorsi con Regione Lombardia, è prorogato a domenica 28 settembre alle 12.30 il termine ultimo per la presentazione delle segnalazioni dei danni subiti a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito Cantù nei giorni scorsi. Chi avesse subito danni strutturali agli edifici, alle pertinenze (come box o cantine), oppure a beni mobili (arredi, elettrodomestici, impianti), può inviare una prima quantificazione dei danni.

Le segnalazioni

Le segnalazioni potranno essere presentate: all’indirizzo PEC comune.cantu@pec.regione.lombardia.it (è possibile scrivere anche da e-mail ordinaria); all’indirizzo e-mail protocollo@comune.cantu.co.it; consegnando la documentazione a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, aperto dalle 9 alle 12.30. Le richieste dovranno contenere: una breve descrizione dei danni; una prima stima economica; massimo 3/4 fotografie (non allegare video); recapito telefonico del dichiarante. Allegare al modulo “Scheda danni” anche fotocopia della carta d’identità del dichiarante. La disposizione è valida sia per privati cittadini sia per attività produttive.