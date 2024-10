Emergenze abitativa, il Comune cerca appartamenti per le famiglie in difficoltà

Dopo la truffa degli affitti, la vicesindaca di Luisago Paola Franco torna sul problema delle case e lancia un appello. Sul Giornale di Cantù del 28 settembre abbiamo raccontato della truffa avvenuta ai danni di una famiglia alla ricerca di una casa in affitto. A raccontare l’accaduto era stata la vicesindaca Franco che ora lancia anche un appello: «Se qualcuno ha degli appartamenti liberi, contatti il Comune, perché siamo in difficoltà».

Emergenze abitativa, il Comune cerca appartamenti: l'appello

L’esigenza di trovare degli appartamenti liberi nasce dai problemi che il Comune sta incontrando nell’aiutare alcune famiglie in difficoltà. «Al momento abbiamo 3 famiglie per le quali stiamo cercando delle case. Ma la situazione è complicata e siamo preoccupati. Attualmente si fa davvero fatica a trovare delle case da affittare - conferma Franco - C’è un numero molto elevato di persone che cercano casa e non la trovano. Solo in un comune piccolo come il nostro sono già 3 le famiglie per le quali si deve trovare una soluzione il prima possibile. Ma stiamo incontrando moltissimi problemi. Le agenzie sembra che tendano a non ricontattarli perché alcune di queste famiglie sono composte da stranieri, o perché non hanno case da affittare a coppie con bambini»

A questo poi si aggiunge anche un altro particolare: il costo degli affitti. «Abbiamo visto appartamenti in affitto a costi esorbitanti, in più sembra che nella zona di Como si preferisca affittare per tempi brevi, per motivi turistici. Alcuni proprietari di case vuote inoltre non si fidano più ad affittare e preferiscono vendere. Ma nel caso di molte famiglie seguite dal Comune si tratta di persone straniere, per le quali è anche difficile accedere ad un mutuo. A questo poi ci si aggiungono anche le truffe, come quella nella quale è incappata una delle nostre famiglie. Da quanto ci hanno raccontato e dai dettagli emersi sembra proprio ci sia una rete di persone pronte a ingannare le famiglie che sono alla disperata ricerca di una casa».

Un problema diffuso

La situazione della carenza di appartamenti da affittare non sembra però essere un problema del solo Comune di Luisago: «Mi sono confrontata anche con altri assessori di altri paesi ed è emerso che si tratta di un problema comune. Sono molto preoccupata e temo che sarà sempre peggio. Spero che a livello provinciale, se non regionale, si inizi a fare qualcosa. Nel frattempo mi appello a tutti i cittadini che hanno della case a disposizione: contattate il Comune e aiutateci ad aiutare queste famiglie in difficoltà», è l’accorato appello di Franco.