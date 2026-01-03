Emma è la prima nata del 2026 a Erba

Ancora una volta sono stati rispettivamente un maschietto e una femminuccia a «chiudere» il 2025 e «aprire» l’anno appena cominciato all’Ospedale di Erba.

Ecco il primo nato del 2026 a Erba

I piccolini sono nati rispettivamente il 27 dicembre 2025 e il secondo giorno dell’anno, venerdì 2 gennaio 2026, al nosocomio della città .

L’Ospedale di Erba ha iniziato il nuovo anno con un fiocco rosa: è Emma la prima nata del 2026. La piccola è venuta alla luce alle 00:58 di venerdì 2 gennaio, per la gioia di mamma Jessica e papà Graziano, oltre che della sorella maggiore Sabrina. Sia la mamma che la piccolina godono di buona salute. E’ invece azzurro l’ultimo fiocco appeso al nosocomio cittadino: il piccolo Aaron è venuto al mondo all’Ospedale di Erba lo scorso 27 dicembre. Anche il piccolo e la sua mamma godono di buona salute.