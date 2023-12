Emma ha 12 anni ed è un talento del musical

Sta prendendo parte a un talent show in tv

Una passione grandissima che coltiva con determinazione

Ha solo 12 anni Emma Mazzara, di Pusiano, ma ha una forte determinazione a portare avanti il suo sogno: entrare all'Accademia di musical. E per farlo si allena con impegno ogni settimana. Dalla danza classica, iniziata quando ancora frequentava l'asilo, è passata anche alla moderna e al musical, scoprendo in quest'ultima disciplina la sua grande passione. Il suo maestro è Manuel Primerano, ballerino attualmente impegnato in "Peter Pan" all'Arcimboldi di Milano.

Ha vinto un concorso, scelta da Bryan Bullard

Nel maggio di quest'anno Emma ha preso parte a un concorso, intitolato "Gest In Danza", e che vedeva in giuria nientemeno che Bryan Bullard, del famoso duo Bryan and Garrison. Non solo ha vinto il primo premio, ma la giovane pusianese ha ottenuto proprio da Bullard una coppa come miglior talento emergente.

Ora è in tv a "The coach"

Emma Mazzara sta prendendo parte in queste settimane al talent di 7Gold intitolato "The coach". Ha già superato una prima fase, portando un brano tratto da "Millie" ed è entrata a far parte della squadra gialla grazie a uno spezzone de "Gli strilloni". Anche in trasmissione si sta facendo notare per la sua bravura e per la sua eleganza nel danzare.