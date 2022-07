Nuovi spazi e macchinari per procedure sempre più al servizio del paziente all'ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba, dove è stata creata una sala «ibrida» di emodinamica, aggiornata con i più moderni sistemi software e di imaging e implementata con fluoroscopia (Raggi X) e in cui sono state fuse TAC ed Ecocardiografia.

Emodinamica avanzata nella nuova sala ibrida del Fatebenefratelli

Grazie alla sua progettazione particolare per spazi, impianti e pressione positiva, è possibile combinare interventi non invasivi con interventi invasivi. Nella sala di emodinamica è possibile eseguire procedure diagnostiche come arteriografie, coronarografie, cateterismi, procedure interventistiche come angioplastiche coronariche e periferiche, ma anche procedure strutturali del cuore come valvuloplastiche, sostituzione transcatetere della valvola aortica, riparazione della valvola mitralica e della valvola tricuspidale, riparazione difetti congeniti del cuore, chiusura auricola e altre procedure.

"Io e il mio team vogliamo rendere disponibili le ultime cure cardiologiche avanzate ai pazienti dell’ospedale Sacra Famiglia di Erba e offrire loro un trattamento più completo e specifico in base alle esigenze", ha sottolineato Iassen Michev, responsabile dell’unità operativa di Emodinamica e cardiologia interventistica.

