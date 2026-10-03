Encuentro, 30 anni solidali a Lurate Caccivio. Si vendevano formaggio e miele in quel locale ricavato negli spazi parrocchiali. Uomini e donne che, alla spicciolata, dopo le messe, compravano i primi prodotti del commercio equo e solidale. Al bancone, per così dire, il nocciolo duro di quella che sarebbe diventata una bottega simbolo della giustizia e della solidarietà. Quattro ragazze – Francesca, Micaela, Alessandra e Stefania – guidate da un parroco all’avanguardia e con lo sguardo rivolto al futuro, don Francesco Ciceri.

Encuentro, una storia lunga 30 anni

L’Encuentro affonda le sue radici proprio lì, nell’impegno, nei valori e nell’amicizia. Quelle salde radici che gli hanno permesso di arrivare a festeggiare 30 anni di vita: il 13 ottobre 1996 fu infatti inaugurata la prima bottega in via XX Settembre. “In realtà tutto ebbe inizio sei anni prima – racconta Alessandra Imperiali, allora diciottenne e tra le “ragazze” fondatrici – Le fondamenta furono gettate nel 1990: volevamo contribuire a creare un mondo più giusto. Fu don Francesco a proporre l’idea, esattamente tre anni dopo la nascita delle prime botteghe di commercio equo e solidale in Olanda. Per noi era un moto di cambiamento importantissimo nel quale quei prodotti provenienti dal sud del mondo e non solo potevano essere consumati sulle nostre tavole. Si diventava così “consumattori”: consapevoli di quanto si stava acquistando”. Un’avventura che, passo dopo passo, ha coinvolto un numero crescente di volontari. Prima sotto il cappello dell’Azzurra, poi come associazione in proprio, l’attuale Encuentro.

Punto di riferimento per la comunità

“Fu quando inaugurammo il negozio in via XX Settembre – prosegue Imperiali – Se riguardo indietro, la prima cosa che vedo sono i volti delle persone. Uomini e donne che hanno dedicato tempo e cuore». Dall’apertura per mezza giornata alla settimana (più il sabato), si è arrivati a offrire un servizio più strutturato. «Un ulteriore passo avanti è stato nel 2010 quando la bottega si è ampliata con il trasloco in altri locali, sempre in via XX Settembre – aggiunge la presidente Liliana Fratus – Attualmente abbiamo 25 volontari e una trentina di soci: offriamo prodotti provenienti, sia alimentari che d’artigianato, da varie parti del mondo e dell’Italia sostenendo specifici progetti e le persone che ne fanno parte”. Oltre a questo, Encuentro contribuisce, tramite offerte liberali raccolte in bottega, ad aiutare iniziative specifiche. Ad esempio, quest’anno, i soldi serviranno per aiutare la popolazione venezuelana colpita dal sisma.

Il programma dei festeggiamenti

“Siamo aperti dal mercoledì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Credo che la nostra forza sia l’amicizia. Se siamo riusciti ad arrivare dove siamo ora è per il profondo legame tra noi”. E per festeggiare al meglio la ricorrenza il programma studiato dal sodalizio è ricco: sabato 10 ottobre messa alle 18 a Caccivio e, alle 19.30, cena a Castello. Il 13 ottobre, dalle 17 alle 19, apertura speciale del negozio con aperitivo mentre il 24 ottobre, alle 18.30, sfilata di moda etica con apericena al Sollievo (in collaborazione con Mondo Equo). Infine, giovedì 12 novembre, alle 21, proiezione del film “Il nuovo Vangelo”, cui farà seguito la testimonianza dell’associazione No Cap, allo Spazio Volta3.