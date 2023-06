Nei prossimo giorni la E-Distrubuzione, società del Gruppo Enel, farà partire in diversi territori del Comasco un'ispezione aerea delle reti di bassa e media tensione. Un controllo che interesserà ben 290 chilometri di cablature.

Enel: al via le ispezioni aeree di 290 chilometri di rete nel Comasco

Sono davvero tanti i Comuni interessati dall'ispezione della Enel: Albavilla, Albese Con Cassano, Alserio, Argegno, Asso, Barni, Bellagio, Brienno, Carate Urio, Carlazzo, Casasco d'Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Cavargna, Cerano d'Intelvi, Civenna, Claino Con Osteno, Colonno, Consiglio di Rumo, Corrido, Cremia, Cusino, Dizzasco, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Erba, Faggeto Lario, Garzeno, Gera Lario, Germasino, Grandola Ed Uniti, Gravedona, Griante, Laglio, Laino, Lanzo d'Intelvi, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lurate Caccivio, Magreglio, Menaggio, Mezzegra, Moltrasio, Montemezzo, Musso, Nesso, Orsenigo, Ossuccio, Peglio, Pellio Intelvi, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Ponna, Ponte Lambro, Porlezza, Ramponio Vernia, Sala Comacina, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Schignano, Sorico, Sormano, Stazzona, Torno, Tremezzo, Trezzone, Val Rezzo, Valbrona, Valsolda, Veleso, Vercana, Zelbio.

Il monitoraggio verrà effettuato attraverso un elicottero e con l’ausilio di tecnologie di ultima generazione. Mediante il sorvolo a bassa quota, infatti, sarà possibile rilevare eventuali anomalie e riprendere la situazione degli impianti. Verrà posta particolare attenzione alla presenza di piante e vegetazione nelle immediate vicinanze dei conduttori ed allo stato di conservazione dei sostegni, mensole, isolatori, sezionatori a palo e posti di trasformazione su palo.

L’intervento sarà realizzato con le linee elettriche in tensione, senza quindi ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e pertanto senza arrecare alcun disagio alla clientela. L'obiettivo è, infatti, quello di ridurre il numero di interruzioni di corrente e migliorare sempre più la qualità del servizio elettrico offerto, predisponendo piani di intervento in grado di prevenire molte cause di potenziali disservizi.