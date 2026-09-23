Energia elettrica sospesa venerdì ad Erba: ecco le vie coinvolte

È stata programmata per la giornata di venerdì 25 settembre un’interruzione dell’energia elettrica nel Comune di Erba per consentire a e-distribuzione di effettuare lavori sugli impianti.
Quando verrà interrotta l’elettricità
Il distacco della corrente è previsto nella fascia oraria del pomeriggio, a partire dalle ore 13.15 fino alle 17.15.
L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione nelle vie e negli intervalli di civici indicati nell’avviso.
Le vie interessate
Le strade coinvolte dall’interruzione dell’energia elettrica sono:
- Via Battisti, civici 34, 34c e 34/13.
- Via Battisti, civici dal 25 al 27.
- Via Torti, civici dal 6 all’8.
- Via Torti, senza numero.
Gli intervalli dei civici indicati nell’avviso sono raggruppati per numeri pari e/o dispari.
Le raccomandazioni di e-distribuzione
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo e-distribuzione invita i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori nell’intervallo di tempo interessato dall’intervento.
Informazioni e segnalazioni
Per informazioni sui lavori programmati o, più in generale, sulle interruzioni del servizio, è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500, riportando il codice POD presente in bolletta, che inizia con la sigla “IT001E”.