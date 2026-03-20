Ennesimo furto di pneumatici in pieno centro

E’ accaduto ieri notte: da un’automobile posteggiata in pieno centro a Canzo sono stati sottratti tutti e quattro i pneumatici. L’ultimo di una serie di episodi

Già successo nei pressi della stazione

Nella notte tra ieri, giovedì, e oggi, venerdì 20 marzo, si è verificato l’ennesimo furto di pneumatici. E’ accaduto in via Marconi, nel posteggio poco distante dalle scuole. All’automobile sono stati sottratti i pneumatici: stessi episodi accaduti alcuni mesi fa, nei pressi della stazione.

“La sicurezza non è considerata una priorità dalla maggioranza”

A denunciare la questione è il gruppo di opposizione Canzo futura, guidato da Elia Pantaleoni con Paolo Creatini e Costanza Cremascoli:

“Durante l’ultimo Consiglio comunale, alla nostra domanda sulle ragioni per cui Canzo non dispone di un sistema di videosorveglianza funzionante, la risposta della maggioranza è stata chiara: “Non ci sono risorse, dobbiamo far quadrare i conti”. Nel frattempo, ieri sera si è verificato l’ennesimo furto di pneumatici in un parcheggio pubblico privo di telecamere. Peccato che, mentre la sicurezza non venga considerata una priorità dalla Giunta Nava a causa della presunta carenza di risorse, la stessa Amministrazione scelga di rinunciare a 450mila euro di oneri di urbanizzazione derivanti dal recupero dell’area Ex-Bognanco; fondi che sarebbero potuti essere destinati proprio a interventi per la sicurezza e il decoro urbano. Non si tratta di una questione di bilancio, ma di scelte politiche e di priorità”.

“Telecamere? C’è un progetto già approvato in Giunta. Procederemo per lotti funzionali”

Anche il sindaco, Giulio Nava, si è espresso in merito alla vicenda: