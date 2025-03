Ennesimo incidente in via Leopardi

E' accaduto poco prima delle 8, in una strada molto trafficata a quell'ora

E' intervenuta anche l'ambulanza di Lariosoccorso

Intorno alle 7.45 di questa mattina, mercoledì 5 marzo, ennesimo incidente lungo la via Leopardi a Erba. Un'automobile proveniente da via Segantini, mentre si stava immettendo sulla via Leopardi, ha centrato in pieno una moto. A bordo c'era un 18enne e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza di Lariosoccorso.

Per il giovane nulla di grave

Tanto lo spavento, ma per fortuna le condizioni del 18enne non sono apparse gravi. E' stato infatti trasportato in ambulanza all'Ospedale cittadino in codice verde, quello di minore gravità.

Caos viabilità a causa della strada bloccata

Qualche disagio è stato vissuto dagli automobilisti che si trovavano a transitare da via Leopardi a quell'ora: complice l'ingresso a scuola dei ragazzi, il traffico era elevato e i mezzi incidenti compromettevano il normale flusso di veicoli.

A complicare la situazione anche il transito di alcuni mezzi superiori alle 10 tonnellate, nonostante i cartelli di divieto.