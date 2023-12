Sgradita sorpresa natalizia: ennesimo stop alla tangenziale di Olgiate Comasco.

La tangenziale si blocca un'altra volta, accordo di programma da rifare

La variante alla strada statale 342 Briantea resta l’opera più attesa - da 22 anni - ma anche quella che, di Amministrazione in Amministrazione, si infrange su scogli burocratici. E ora la conferma che i passi avanti fatti nell’ultimo anno si sono improvvisamente fermati. Di più: addirittura è necessario fare marcia indietro per uscire dall’impasse burocratica. Mercoledì 29 novembre, infatti, il Consiglio comunale ha approvato - con l’astensione dei consiglieri di minoranza Donatella Silvia e Daniela Rigamonti - il ritiro della delibera con cui era stato ratificato l’accordo di programma con la Provincia e il Comune di Beregazzo. Tutto questo perché Regione Lombardia ha messo nero su bianco la contestazione della procedura semplificata seguita dall’Amministrazione provinciale, quella che lo scorso luglio aveva portato all’accordo di programma sottoscritto tra Provincia e Comuni di Olgiate Comasco e Beregazzo con Figliaro per il finanziamento, la progettazione e l’esecuzione del nuovo tratto stradale di collegamento tra via Repubblica e la provinciale 23 Lomazzo - Bizzarone: il primo lotto della variante di Olgiate Comasco.

La replica del vicesindaco

"Non è questione di non aver valutato bene la normativa nazionale e regionale - ha spiegato Paola Vercellini, vicesindaco - La Regione applica impropriamente l’articolo 7 della legge regionale che disciplina la programmazione negoziata d’interesse regionale, considerando la tangenziale di Olgiate una variante di interesse regionale, quando invece non lo è. Si è impuntata su questa interpretazione".

