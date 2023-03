Enrico Melozzi, eclettico polistrumentista e direttore d’orchestra, divenuto ormai volto celebre con le sue partecipazioni al Festival di Sanremo e quest'anno resosi protagonista e fautore del ritorno di Beppe Vessicchio a dirigere l'orchestra dell'Ariston, torna a Como con la sua Orchestra Notturna Clandestina.

Enrico Melozzi torna a Como: dall'Ariston al Teatro Sociale

Giovedì 9 marzo, alle 20, ci sarà il grande ritorno al Teatro Sociale di Como di Enrico Melozzi, questa volta come direttore dell’Orchestra Notturna Clandestina, per un concerto con un programma vario ed intrigante tra Verdi e de Falla, passando da Mozart, senza scordare pagine inedite dello stesso Melozzi.

EMelozzi torna sul podio con l’Orchestra Notturna Clandestina, gruppo sinfonico da lui fondato e composto di straordinari solisti di diverse nazionalità accomunati dal sogno di riportare la musica classica al grande successo popolare, liberandola dagli orpelli delle accademie.

È un ritorno che risuona del recente successo ottenuto al Festival di Sanremo 2023: in questa sua settima partecipazione ha infatti diretto i giovani e talentuosi Mr Rain (secondo classificato) e Sethu, un artista come Gianluca Grignani che ha firmato la storia musicale del nostro Paese, la band italiana più seguita al Mondo, i Maneskin, super ospiti di quest'anno con cui ha conquistato il primo posto nel 2021 con "Zitti e Buoni" e si è reso protagonista di un momento che rimarrà indelebile negli annali della kermesse sanremese, riuscendo a riportare il maestro Beppe Vessicchio sul podio per dirigere insieme l'esibizione di Grignani e Arisa durante la serata delle cover.

Melozzi, all'età di 11 anni, impara a comporre da autodidatta copiando centinaia di brani di Bach su un rudimentale computer Amiga 500. A 15 anni inizia lo studio del violoncello al Conservatorio di Teramo, sua città natale, e parallelamente suona la chitarra, le tastiere, il basso, e canta in numerose band rock, punk, rap. A 16 anni inizia lo studio del canto lirico. Dopo il diploma in violoncello si trasferisce a Roma, dove studia composizione per il cinema con Luis Bacalov, al Centro Sperimentale di Cinematografia, per poi diventare "Fellow of the London College of Music".

Probabilmente uno dei pochi musicisti al mondo capace di passare da un genere a un altro senza mai svilirlo ma anzi, esaltandone ogni minimo particolare, sempre attento alla funzione sociale che la musica possiede. L’obiettivo artistico di Enrico Melozzi è di riportare il pubblico al centro del rito musicale collettivo, ed entusiasmarlo trasformando ogni concerto, anche il più piccolo, in un evento memorabile.

Dopo importanti eventi alla guida dei 100Cellos insieme a Giovanni Sollima, uno dei quali andato in scena proprio a Como al Festival Como Città della Musica nel 2018, questa volta l'eclettico poli strumentista e direttore d'orchestra abruzzese, sarà in tournée con la sua compagine sinfonica: l'Orchestra Notturna Clandestina, un gruppo sinfonico composto da straordinari solisti di diverse nazionalità, tutti accomunati dal sogno di riportare la musica classica al grande successo popolare, liberandola dagli orpelli delle accademie.

Un concerto che si preannuncia davvero straordinario. Melox ci porterà per mano in un viaggio musicale inedito, lungo più di 300 anni! Dalla musica di Mozart a quella dei Nirvana, passando per brani da lui composti proprio per la sua orchestra, e per i solisti che la compongono che si alterneranno in melodie appassionanti e coinvolgenti.