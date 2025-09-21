Entro la fine del 2026 Saruggia avrà un nuovo parcheggio

Saruggia: adottata in Consiglio comunale la variante, entro la fine del 2026 la frazione di Albavilla avrà un nuovo parcheggio da 30 posti auto.

“Un risultato importante”

L’iter per dotare Saruggia di una nuova area di sosta – in aggiunta a quella poco distante dal ponte – è già stato avviato dall’Amministrazione comunale lo scorso anno: in particolare, il sindaco Giuliana Castelnuovo aveva fatto sapere nell’aprile 2024 di avere deliberato una variante puntuale del Pgt formulando la richiesta di cessione di un’area privata ai fini di realizzare un’area di parcheggio pubblico a servizio della frazione.

La richiesta è stata portata in Consiglio comunale la scorsa settimana e ha trovato i voti favorevoli della maggioranza e i tre voti contrari della minoranza Amare Albavilla, nello specifico dei consiglieri Federico Ciceri, Fabrizio Ciceri e Stefano Maesani.

Dopo l’approvazione della variante puntuale in Consiglio si potrà avviare l’acquisizione dell’area, è di circa 1.530 metri quadrati e che è attualmente di proprietà privata, tramite la cessione della stessa. L’iter dovrebbe dunque portare a dotare la frazione di Saruggia di una nuova area parcheggio da circa trenta stalli per le auto entro la fine del 2026. Il sindaco Castelnuovo spiega: «Quello portato in Consiglio comunale nei giorni scorsi è stato un passaggio preliminare affinché entro la fine dell’anno si possa provvedere alla cessione dell’area – sottolinea – Il parcheggio dovrebbe essere attivo entro la fine del 2026: la frazione potrà dunque avere finalmente una nuova area pubblica, che si aggiunge a quella già presente ma che di fatto resta l’unica nella parte bassa della frazione, che è anche la più popolosa».

Il progetto, aveva fatto sapere il sindaco Castelnuovo in fase di presentazione, avrebbe un costo di circa 180mila euro. «Abbiamo sempre ritenuto che Saruggia necessiti di parcheggi pubblici – afferma ancora Castelnuovo – Dato che attualmente non ce ne sono a servizio dei residenti della zona. L’iter ha comportato chiaramente a un allungamento dei tempi ma potremo avere la soddisfazione di consegnare a Saruggia un’area di parcheggio nuova, a servizio dei nostri cittadini. Siamo soddisfatti: siamo decisamente sulla buona strada», chiude.