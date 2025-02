Entusiasmo al secondo incontro di promozione del Servizio civile universale

L’evento ha visto la partecipazione di oltre quaranta giovani

Un evento all'interno del progetto "GG: il gioco continua!"

Grande entusiasmo per il secondo incontro di promozione del Servizio civile universale organizzato dall’associazione giovanile Lo Snodo, in collaborazione con il Csv Insubria, che si è svolto negli spazi della stazione di Erba. L’iniziativa rientra all’interno del progetto “GG: il gioco continua!” finanziato da Regione Lombardia.

L’evento ha visto la partecipazione di oltre quaranta giovani, suddivisi tra giovani interessati a questa opportunità e volontari che stanno svolgendo o hanno già svolto il Servizio civile. L’incontro è stato strutturato con una modalità interattiva e coinvolgente, favorendo il confronto diretto tra i partecipanti.

La prima parte della serata si è svolta con uno speed date

La prima parte della serata si è sviluppata attraverso uno speed date, un format dinamico che ha permesso ai partecipanti di sedersi a turno di fronte a un volontario in Servizio civile e dialogare per circa cinque minuti. Durante questi confronti, è stato possibile porre domande, sciogliere dubbi o lasciarsi guidare da una serie di spunti forniti su appositi fogli. Questa modalità ha stimolato il confronto con persone diverse, offrendo la possibilità di scoprire esperienze e percorsi molteplici all'interno del Servizio civile.

A seguire, un momento conviviale di aperitivo ha dato ulteriore spazio all’interazione: molti partecipanti si sono fermati per continuare il dialogo in un contesto informale, a dimostrazione del forte coinvolgimento. In contemporanea Mauro Oricchio, operatore del Csv, era a disposizione per rispondere a quesiti più specifici e fornire un orientamento personalizzato ai giovani interessati.

Un'aria genuina, positiva e generativa

Oricchio ha sottolineato il valore di questo tipo di incontri:

"La sperimentazione di un format diverso dal solito ha permesso di vivere la serata in maniera piacevole e stimolante. Mettendo al centro il protagonismo dei giovani operatori in Servizio civile, si è respirata un'aria genuina, positiva e generativa. Altro pregio è stato quello di aver coinvolto ragazze e ragazzi provenienti da molte realtà, che hanno avuto l'occasione per conoscersi e iniziare a confrontarsi sui loro progetti. Che possa essere stata una bella modalità per avviare l'organizzazione del primo Forum provinciale del Servizio civile universale? Speriamo. Sarebbe proprio bello e utile".

Confronti diretti fondamentali

E' Giulio Guarneri, de Lo Snodo, a evidenziare come questi momenti di confronto diretto siano fondamentali per chi sta valutando questa esperienza:

"L’evento è stato ricco di entusiasmo e dialoghi sinceri. La passione dei servizio-civilisti è stata contagiosa, e li ringraziamo per aver condiviso la loro esperienza, aiutando chi aveva indecisioni su questo percorso".

Ultimi giorni per presentare domanda

Il bando per il Servizio civile universale chiuderà martedì 18 febbraio alle 14. Chi desidera approfondire può scrivere a Mauro Oricchio (m.oricchio@csvlombardia.it) per richiedere un colloquio di orientamento oppure contattare i giovani de Lo Snodo attraverso le pagine social.