Erba alta a Cantù: l'affondo del Partito democratico

"Il Comune di Cantù ha rivolto diverse contestazioni a privati per il mancato taglio dell'erba, ma dimentica di aver abbandonato alcune parti del territorio comunale all'incuria totale, come si evince dalle foto presentate". Ad affermarlo è il consigliere del Partito democratico Filippo Di Gregorio.

Due pesi due misure

Il consigliere ha quindi proseguito: "A differenza dei parchi privati, nei parchi pubblici è l'Amministrazione che dovrebbe intervenire. Poi, nel dettaglio, il parco di via Saffi, cui si riferiscono le immagini, è stato dotato di un sistema di illuminazione posato a terra, per poter individuare il "sentiero" pedonale all'interno della vegetazione. La quale, data l'incuria, è diventata adesso particolarmente folta e impenetrabile, sembra di trovarsi nella foresta pluviale tropicale. Almeno, data la situazione, il Comune potrebbe risparmiare l'energia elettrica per l'illuminazione del sentiero, ormai neppure più distinguibile".