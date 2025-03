Erba: chiudono alcuni cimiteri per manutenzione

In cinque frazioni di Erba sono state disposte delle chiusure ad alcuni cimiteri, nei primi giorni di aprile.

Chiusura dei cimiteri

L'Ufficio servizi cimiteriali ha comunicato la chiusura di alcuni campi santi nel Comune di Erba. In particolare, quelli di Buccinigo, Parravicino e Arcellasco resteranno inaccessibili al pubblico durante tutta la giornata di mercoledì 2 aprile, mentre il 3 aprile solo fino alle 14. Per quanto riguarda i cimiteri di Maggiore e Crevenna, la disposizione durerà per tutta la giornata del 3 aprile e il 4 aprile sino alle 14. I motivi sono legati a operazioni di manutenzione.

L’Ufficio, inoltre, ha annunciato che il calendario potrebbe subire variazioni in caso di maltempo.