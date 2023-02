Erba, è polemica sui parcheggi: "Costretti a pagare un'ora anche se ci si ferma meno".

Erba, è polemica sui parcheggi

Parcheggi a Erba, proteste per la sosta a pagamento in centro città. Oltre agli aumenti introdotti da qualche mese della tariffa nelle strisce blu, che ha portato la sosta oraria da 80 centesimi a un euro, adesso c’è un altro punto sui quali i cittadini insistono.

A sollevarlo la consigliera comunale del Pd Alberta Chiesa: "Non esiste più la possibilità di pagare la frazione di ora - spiega Chiesa - Cosa che invece esiste in tutte le altre città. Cioè, se io mi fermo in centro solo per mezz’ora sono costretta a pagare un euro. Non è una cosa giusta e le persone ce lo hanno segnalato numerose". E aggiunge: "E’ vero che c’è la possibilità del quarto d’ora gratuito, ma non è abbastanza".

