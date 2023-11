Erba, è stato eletto il Consiglio comunale dei ragazzi

Votazioni e cerimonia questa mattina in sala consiliare

Coinvolte le scuole medie della città

Si sono svolte questa mattina, 20 novembre, le elezioni del Consiglio comunale dei ragazzi di Erba. E' la prima volta che la città apre le porte ai più giovani e dà vita a questo particolare organo istituzionale consultivo. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado della città - istituto "Puecher" e istituto "San Vincenzo" - hanno partecipato numerosi e sono stati accolti dal sindaco, Mauro Caprani, dal presidente del Consiglio comunale Claudio Ghislanzoni, dagli assessori Anna Proserpio, Matteo Redaelli, Alessio Nava, Paolo Farano, dai consiglieri di maggioranza Luisella Ciceri e Mario Muscari e da quelli di minoranza Alberta Chiesa e Michele Spagnuolo.

Sindaco "in rosa": eletta una giovane studentessa

E' Beatrice Bellei, della 2A della "San Vincenzo", il primo sindaco dei ragazzi. E' stata eletta con la maggioranza dei voti dai diciotto rappresentanti dei giovani erbesi seduti tra le fila del neo costituito Consiglio comunale ragazzi. Suo vice è Riccardo Ripamonti della 2D della "Puecher", mentre presidente del Crr è David Pirlog di 1G della "Puecher". Ecco tutti i consiglieri: Antonia Trombetta, Amalia Bianchi, Jacopo Leon Bianco, Irene Canali, Christian Moretti, Jacopo Galli, Leonardo Tedesco, Rita Cuomo, Vanessa Zappa, Nicolò Conti, Samuele Miotto, Alessandro Saiglia, Pietro Corti, Alessandro Cattaneo e Alessandro Pecchielan.

Ben sette erano gli studenti candidati alla poltrona

Sono stati ben sette i ragazzi che hanno deciso di scendere in campo in prima persona per proporre un proprio programma e un elenco delle priorità che si vorrebbero cambiare o migliorare per la città: oltre a Beatrice Bellei, hanno presentato le loro idee anche Jacopo Leon Bianco, Christian Moretti, Nicolò Conti, Pietro Corti e gli eletti Riccardo Ripamonti e David Pirlog.

Foto 1 di 6 Nicolò Conti e Jacopo Leon Bianco Foto 2 di 6 Riccardo Ripamonti Foto 3 di 6 Pietro Corti Foto 4 di 6 David Pirlog Foto 5 di 6 Beatrice Bellei Foto 6 di 6 Christian Moretti

Un occhio di riguardo per l'ambiente e per attività dedicate a tutti, in maniera inclusiva

Sono stati molto interessanti i programmi elettorali presentati dai sette candidati alla carica di baby primo cittadino. Tutti hanno toccato argomenti comuni, perché sentiti dalle nuove generazioni: in particolare l'ambiente e il suo rispetto, la valorizzazione di spazi verdi a misura di ragazzi e la possibilità di creare aree inclusive anche per i disabili. Ad augurare un futuro importante ai presenti è stato il sindaco Caprani: "Sono sicuro che i vostri docenti vi sanno formare dal punto di vista scolastico, ma anche umano. E' importante che la scuola affianchi le famiglie nel percorso di crescita. Vi invito a impegnarvi nella cosa pubblica e a dedicarvi fatiche perché alla fine del percorso avrete riconoscimenti".