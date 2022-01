in edicola

Troverà spazio sul basamento in cemento costruito nel giardino della chiesa di Santa Maria Nascente.

Torna in città, anche se non più al centro della piazza della chiesa Prepositurale, il grande calice, opera in ferro battuto dell’erbese Angelo Miotto.

Erba, il "calice" di Angelo Miotto torna in città

Il calice monumentale troverà spazio sul basamento in cemento costruito nel giardino della chiesa di Santa Maria Nascente, in occasione dei lavori di restauro della Prepositurale, di fianco al campanile e vigilerà su corso XXV Aprile. La novità di questi giorni è il via libera, da parte del dirigente dell’area servizi al Territorio del Comune di Erba, l’ingegner Domenico Martini, alla collocazione del lavoro di Miotto nell’area privata, in seguito alla richiesta del 30 dicembre scorso da parte della parrocchia.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 22 gennaio 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui