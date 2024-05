Erba: il Tar accoglie il ricorso degli islamici

Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso dell’associazione Assadaka, che aveva presentato una pratica edilizia per l’uso della loro sede di viale Lecco a Erba, chiedendo il cambio di destinazione d’uso a centro culturale.

Il Comune aveva negato il permesso legandolo all’impossibilità di monetizzare i parcheggi, non realizzabili accanto alla sede, ma secondo il giudice del Tribunale amministrativo lombardo non avrebbe fornito "ragioni concrete" al suo rifiuto:

"Il Tar ha accolto il ricorso nel merito perché la motivazione portata era carente – spiega l’avvocato dell’associazione, Vincenzo Latorraca – Non sussistono ragioni per non accettare la monetizzazione per i parcheggi, come del resto accade per tante altre realtà".

L'inizio del contenzioso

Per capire bene la questione bisogna dare una rinfrescata alla storia. Alla fine del 2021 Assadaka, associazione culturale che svolge diverse attività socioculturali favorendo momenti di convivialità tra gli associati di cultura e religione islamica e supportandoli nel loro percorso di integrazione, aveva chiesto al Comune di Erba l’autorizzazione al cambio d’uso della propria sede in via Lecco da ufficio a centro sociale, in modo da poterla utilizzare anche per riunioni e preghiere.

L’associazione aveva già chiesto al sindaco Mauro Caprani di avere a disposizione spazi pubblici per celebrare il Ramadan, ma il sindaco li aveva negati. Da qui la richiesta di poter utilizzare la propria sede. Anche questa richiesta negata...

