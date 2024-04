Erba, in stazione dopo l'aula studio apre anche il co-working

Una proposta nata grazie al sostegno di Fondazione Comasca

Dal 26 aprile aumenta l'impegno del sodalizio

L'associazione giovanile Lo Snodo, nella sua sede in stazione a Erba, ospita al primo piano dello stabile un'aula studio che dal 26 aprile, grazie al sostegno di Fondazione Comasca, ha aperto anche come spazio co-working. "Siamo molto felici di annunciare questa importante novità, per cui stiamo lavorando da diverso tempo - spiega Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo - I nostri spazi sono stati rinnovati tramite l’acquisto di nuovi tavoli e attrezzature utili, come prolunghe e ciabatte: ora siamo pronti ad accogliere, oltre ai giovani studenti, anche lavoratori in smart working che cercano uno spazio tranquillo dove operare. Il rinnovamento degli spazi è stato reso possibile grazie al bando YouthBank della Fondazione Comasca: ringraziamo il presidente Angelo Porro per il costante supporto".

Quasi seicento studenti hanno usufruito degli spazi finora

Gli spazi dell’associazione Lo Snodo sono aperti dal gennaio 2023, tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica dalle 9.30 alle 18.30 e il lunedì dalle 21 alle 23; salvo chiusure straordinarie per lo svolgimento di attività non compatibili con lo studio. In questi sedici mesi sono state oltre 2mila e 800 le ore di apertura e quasi seicento gli studenti che hanno usufruito degli spazi. Si tratta di aree luminose e adatte sia per studiare, sia per lavorare. Vi è inoltre una sala dedicata ai lavori di gruppo e una sala per il pranzo. L’ingresso è totalmente gratuito e per accedere non è necessaria la prenotazione.

Grande l'impegno dei volontari

L’apertura degli spazi è garantita esclusivamente grazie all’impegno di volontari dell’associazione Lo Snodo e delle realtà con cui i giovani sono in rete: Casa di Dario, associazione Arcobaleno, Comitato Genitori Puecher, Comitato Genitori Carlo Porta, Caritas Erba, Nisshash, associazione Tricheco, circolo scacchi Arrocco Lungo, Mecenate povero, La Gilda dei Giocatori, NoiGenitori e Il Melograno.