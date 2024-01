Erba, in stazione e al parco nuove colonnine Sos collegate al "112"

Attive da ieri pomeriggio: una davanti all'ufficio di Polizia locale e l'altra all'ingresso del Majnoni

Attivo il collegamento con il Numero unico di emergenza

Da ieri pomeriggio, martedì 16 gennaio, sono attive le due colonnine Sos posizionate a Erba: sono state installate davanti all’ufficio della Polizia locale in stazione e all’ingresso principale del parco Majnoni. Sono collegate al Numero unico di emergenza "112" e contribuiranno, unitamente alle telecamere di videosorveglianza e all'ottimo lavoro svolto da uomini e donne di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale, ad aumentare ancora di più il livello della sicurezza nella città.

Attenzione al contrasto di ogni forma di criminalità

"L'Amministrazione comunale, a partire dal sindaco Mauro Caprani e dal nostro vicesindaco leghista con delega alla Sicurezza Sofia Grippo, dimostra ancora una volta di prestare particolare attenzione al contrasto di ogni forma di criminalità e delinquenza, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per garantire la tranquillità dei cittadini erbesi e di chi frequenta e visita la nostra città", ha commentato il deputato erbese Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega e presidente della commissione sicurezza in Comune a Erba.