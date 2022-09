Il lavoro e il sudore di mesi messo a rischio in una sola notte dall’incursione dei cinghiali.

Erba, incursione di cinghiali nella fragolaia: ingenti danni a Cascina Spina

E’ successo tra domenica e lunedì di questa settimana all’azienda agricola Cascina Spina di San Bernardino a Erba, in particolare alla fragolaia, ai campi in cui erano piantate tutte le piantine di fragole per la prossima stagione.

Il proprietario si era già accorto di un pericoloso avvicinamento il giorno prima ed era subito corso ai ripari sistemando un recinto elettrificato: "Ma non volevo fare del male, ma piuttosto solo che fungesse da deterrente, per cui la corrente era davvero bassa – ha spiegato – Evidentemente troppo bassa, visto che non ha minimamente impedito loro di entrare nella fragolaia e fare danni".

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 3 settembre 2022 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui