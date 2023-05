Erba parcheggio ospedale, appello per lasciarlo gratuito

La proposta del consigliere di minoranza Torchio da adottare almeno fino a quando la situazione non si sarà sbloccata.

Parcheggio dell'ospedale Fatebenefratelli

Gli utenti del parcheggio dell’ospedale Fatebenefratelli continueranno a pagare in anticipo ancora per qualche settimana, forse mesi. E ciò nonostante da mesi l’Amministrazione comunale abbia fatto marcia indietro sul metodo di pagamento in entrata introdotto all’inizio dell’anno.

Ora a chiedere ai cittadini un’agevolazione risolutiva, almeno fino a quando il sistema di controllo in uscita attraverso alcune telecamere, non sarà definitivamente messo a punto, è il consigliere di minoranza Doriano Torchio. Il rappresentante di Democrazia Partecipata infatti nei giorni scorsi ha protocollato una interrogazione da discutere il prossimo Consiglio comunale.

«L’attuale sistema di pagamento in entrata è penalizzante per gli utenti del servizio - scrive Torchio nell’interpellanza protocollata - Con la presente si chiede se non sia il caso, in attesa di un contesto certo, di rendere il servizio gratuito, restituendo di fatto a quanti hanno sborsato più del dovuto i soldi spesi in eccesso».

