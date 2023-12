Erba premia con riconoscimenti e attestati chi porta in alto il suo nome

Un grazie a chi, quotidianamente, fa il bene della società e ne porta in alto il nome. Giovedì al teatro Excelsior di Erba si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle associazioni e degli attestati di merito.

La città di Erba premia chi porta in alto il suo nome

Il sindaco Mauro Caprani ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che ormai è diventata una tradizione, ringraziando tutte le realtà che ogni giorno si impegnano per la comunità erbese. La serata si è aperta con la premiazione del brigadiere Giovanni Borrelli, che ha prestato servizio presto la stazione dei Carabinieri di Erba per 26 anni e che ora è in pensione. Premiato anche il responsabile del distaccamento dei VVF di Erba Daniele Colombo, che per 33 anni ha prestato servizio come volontario, facendo ora spazio al nuovo responsabile Gabriele Redaelli.

Gli studenti più brillanti

La serata è proseguita con la premiazione degli studenti con brillanti risultati scolastici: premiati per aver ottenuto la votazione 10 e lode Sofia Dimitri, Veronica Farina, Andrea Nava, Carolina Porzio, Leonardo Zacchino, tutti dell’istituto Puecher. Lo stesso voto l’hanno ottenuto Emma Anzani, Emma Cecchinato, Davide Galliani, Davide Liga, Riccardo Paredi, Nicolò Ripamonti, Martina Rossi, Maia Scanziani, Teresa Taietti dell’istituto Puecher e Miriam Tomasoni e Anna Uderzo dell’istituto San Vincenzo.

Gli sportivi

Spazio poi ai premi per meriti sportivi: per il basket Laura Spreafico; per le bocce Luigi Conti; per il canottaggio Veronica Poletti, Giulio Zuccalà e Luca Conti; per il ciclismo Cristian Corti e Stefano Meroni; per il tiro con l’arco ​​​​​​​Alessia Gallini, Gaia Arrighi e Aurora Frigerio; per il rally ​​​​​​​Luca Sassi; per il nuoto ​​​​​​​Cesare Luetti e Greta Alice Riccardi; per i tessuti aerei ​​​​​​​Mariangela Frigerio; per l’atletica leggera ​​​​​​​Luca Farina, Simone Panzeri, Maurizio Panzeri, Elisa Baruffaldi, Alice Dell’Oro, Rebecca Grippi, Emma Cecchinato, Anna Sangiorgio, Francesca Brusa, Aurora Beccalli, Lisa Pozzi e Aaron Sorbellini; per il karate Gabriele Greco.

Le associazioni

Premiate poi le associazioni Trapeiros di Emmaus che celebra 20 anni (ha ritirato il premio il presidente Massimo Resta), La Sorgente che celebra 20 anni (sul palco la presidente ​​​​​​​Anna Arrighetti), Rotary Club Erba Laghi che celebra 30 anni (ha ritirato il riconoscimento il presidente Otello Azzari), Lariosoccorso che celebra 40 anni (sul palco il presidente ​​​​​​​Alberto Croci).

I progetti extrascolastici

Spazio infine agli studenti meritevoli per progetti extrascolastici: ​​​​​​​Greta Melacca e Giulia Satiro alunne della scuola Puecher hanno partecipato Olimpiadi di robotica WRO nella categoria Junior, raggiungendo il 63esimo posto e ottenendo la medaglia di bronzo. Leonardo Rossoni, Leonardo Bolognese, Matteo Furlato, Fabio Spadaro, Emanuele Arici ex alunni del liceo scientifico Galilei e dell’istituto Carcano di Como con il loro mini satellite hanno vinto il concorso nazionale Can Sat nell'ambito di Esero Italia, un programma dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Agenzia Spaziale Europea. ​​​​​​​Gaia Lanzini e Carolina Corti Nicolò Celiberti, Maicol Filippini, Valerio Iannazzo, Giacomo Taborelli e Tommaso Tessera​​​​​​​ della quinta A dell’istituto Romagnosi si sono aggiudicati il terzo posto al progetto regionale di orientamento Roadjob nell'ambito dell'Innovation day 4.0 con il progetto di riciclo dei cellulari aziendali.