Nel 26esimo anniversario della scomparsa del vescovo missionario erbese, monsignor Aristide Pirovano, sabato 4 febbraio alle 18.30 in Prepositura ci sarà una messa in suffragio e poi alle 20, al Leonardo da Vinci, una cena durante la quale sarà illustrata la creazione di una nuova struttura legata all’ospedale brasiliano.

Erba ricorda padre Aristide con un importante progetto a Marituba

La commemorazione di monsignor Aristide Pirovano nel 26esimo anniversario della scomparsa (3 febbraio 1997) sarà articolata in due eventi in programma a Erba sabato 4 febbraio. In primo luogo il vescovo missionario sarà ricordato nella preghiera, nella messa in suffragio che monsignor Angelo Pirovano, responsabile della Comunità pastorale Sant’Eufemia, presiederà alle 18.30 nella Prepositura di Santa Maria Nascente.

A seguire, alle 20, cena a inviti presso il Ristorante Leonardo da Vinci. Una serata nella quale all’intrattenimento amicale – affidato a brani di celebri operette interpretati dai cantanti Maria Rosaria Cannatà e Vincenzo Petrucci, accompagnati al pianoforte da Deborah Chiantella – si affiancherà la presentazione di un importante progetto. Il fulcro sarà l’ospedale brasiliano di Marituba, l’ultima opera voluta da padre Aristide per quella comunità, che già oggi rappresenta un imprescindibile punto di riferimento sanitario per un territorio vastissimo. Ma grazie alla partnership tra Poveri Servi della Divina Provvidenza dell’Opera Don Calabria (la congregazione a cui padre Aristide affidò le sorti di Marituba), Amici di Don Calabria, Fondazione Marcello Candia e Amici di Monsignor Pirovano, al nosocomio si affiancherà una nuova struttura, che punta a diventare un luogo d’eccellenza a livello mondiale nella ricerca sanitaria.

Ci sarà la dottoressa anti-Covid

A illustrare il progetto sarà la dottoressa Concetta Castilletti, nominata Cavaliere della Repubblica per i suoi studi sul Covid-19, e oggi impegnata presso l’ospedale calabriano di Negrar (Verona), che giungerà a Erba con una delegazione dei Poveri Servi.

Concetta Castilletti ha una competenza ultradecennale nella diagnostica virologica e attività di ricerca ed è particolarmente esperta di infezioni virali emergenti. Al suo attivo, oltre a numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali, missioni in Nigeria, Guinea, Congo, Sierra Leone, Sudan, Angola svolte durante emergenze epidemiche come quella di Ebola nel 2014-15, o nell’ambito di progetti di cooperazione internazionale.

Fa parte del team che il 31 gennaio 2020 ha isolato il virus SARS-CoV-2 nei campioni biologici di due turisti cinesi. Per questo a giugno 2020 è stata nominata Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.