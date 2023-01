La frazione di Erba, Bindella, riavrà la sua storica Bocciofila: una tradizione che continua e che darà nuova vita all’intero quartiere.

Erba, rinasce la Bocciofila Bindella dopo 15 anni di assenza

Sono infatti iniziati in questi giorni i lavori di sistemazione dei campi da bocce e dell’intera struttura presso il bar Conti di Bindella, dove ha sempre avuto sede la Bocciofila Bindella dalla sua nascita, nel 1932, fino alla sua chiusura, intorno al 2007.

L’inaugurazione della struttura è prevista per maggio, per la stagione estiva, ma intanto la Bocciofila si è portata avanti e ha riaperto i battenti, ricostituendosi lo scorso 17 gennaio con, alla guida, chi ne è stato per anni il presidente storico, Franco Brusadelli.

