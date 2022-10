Verrà chiusa dal 2 novembre al 16 dicembre la rotonda in piazza Rufo: durante lo svolgimento dei lavori non si potrà transitare in piazza. Ecco le deviazioni per raggiungere i luoghi circostanti.

Erba: rotonda in piazza Rufo chiusa per lavori dal 2 novembre al 16 dicembre

La chiusura sarà effettiva a partire dal 2 novembre 2022 e si protrarrà fino al termine dei lavori, previsti indicativamente per il 16 dicembre 2022. I lavori di rifacimento della rotatoria renderanno necessarie modifiche temporanee alla circolazione stradale.

Infatti, il transito sarà vietato in entrambi i sensi di marcia nel tratto compreso tra piazza Rufo e via Diaz. Sarà garantito il doppio senso di circolazione tra via Battisti e via L. Majnoni, mentre per raggiungere Casa Prina, la Scuola Media G. Puecher, l’Istituto San Vincenzo, il Municipio, Piazza Prepositurale e Parco Majnoni sarà necessario transitare esclusivamente da viale Magni. I veicoli provenienti da via Diaz angolo ingresso Ca’ Prina avranno l’obbligo di svolta a sinistra verso via G. Majnoni.

Durante tutto il periodo sopra indicato potrà essere modificata la viabilità sul tratto aperto di piazza Rufo in funzione dell’avanzamento dei lavori, pur garantendo la circolazione e il collegamento nei due sensi di marcia tra via Battisti e via L. Majnoni.

I lavori imporranno il divieto di sosta in via Battisti davanti al civico 3, in piazza Rufo ai civici 2 e 3, in via L. Majnoni all’esterno dell’asilo Gianetti e in via G. Majnoni negli stalli sul lato sinistro del senso unico fino a via Carpani.

Ecco la mappa delle deviazioni