Seto Apelete ha un sogno: finanziare la realizzazione di un’aula per i trenta bambini che frequentano la scuola materna nel suo villaggio d’origine, nei pressi di Afanyagan, nel sud del Togo. Quella di Apelete è una storia di integrazione e di solidarietà: Apelete è arrivato in Italia nel 1984, a 30 anni, dopo essere partito dal Togo, sua terra d’origine. Da Limoges è partito con in tasca l’indirizzo di suo cugino Ernesto, già a Erba fin dal 1972: e qui «Charlies», come viene chiamato con il soprannome che gli era stata affibbiato d’ufficio dagli ispettori francesi, approda e vive tuttora.

Erba, una raccolta fondi per dare un’aula ai bimbi del Togo

Oggi Apelete, per realizzare il suo sogno, si è affidato alla piattaforma Gofundme: dal 2019 si è proposto di finanziare la realizzazione del tetto di un’aula per i 30 bambini della scuola materna del villaggi, ma la pandemia ha fermato tutto. Ci sono i muri di fango, a rischio crollo. Occorre realizzare il tetto, le pareti, la pavimentazione e l’arredo scolastico. La popolazione locale è troppo povera per provvedere autonomamente. Seto Apelete si è assunto questo impegno, di raccogliere i fondi: servono almeno 6 mila euro. Sulla piattaforma, donare è semplicissimo: a oggi sono già stati raccolti quasi 2mila euro e i lavori sono stati già avviati.

