Ermes e Anna, sessant’anni di vita insieme

Nozze di diamante per Ermes Baratti e Teresa Anna Quercia: un legame forte e prezioso, come la pietra che rappresenta i 60 anni di vita insieme. Ottantré anni lui, ottantuno lei, Ermes e Anna si sono sposati l’11 settembre 1965. Si sono conosciuti grazie alla sorella di lui: lei e Anna erano amiche ed Ermes non perdeva occasione per incontrarla.

Il segreto per stare insieme a lungo: “Sopportarsi”

Il segreto per raggiungere un simile traguardo? “Sopportarsi!”, rispondono in coro. In realtà sono stati 64 anni, 4 anni di fidanzamento e 60 di matrimonio, che definiscono “tutti belli”. Indimenticabili le tappe più importanti di questa vita insieme: la nascita dei due figli, i matrimoni, le feste insieme, i Natale e i compleanni con la casa piena di gente. E poi i cinque nipoti.