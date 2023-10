Eroi della Carità: la San Vincenzo de Paoli presenta due lodevoli iniziative benefiche

Il Consiglio Centrale Brianza che raccoglie sei Conferenze della Società San Vincenzo de Paoli presenti e operanti nei Comuni di Alzate Brianza, Barlassina, Cantù, Carugo, Cesano Maderno e Meda, ha deciso di presentare due importanti iniziative che verranno realizzate nel prossimo mese di novembre, con l’intento di raccogliere fondi utili a offrire un concreto e utile aiuto alle persone più fragili che si trovano in difficoltà.

La San Vincenzo de Paoli

La Società San Vincenzo de Paoli, un’associazione di laici cattolici, è nata a Parigi il 23 aprile 1833, prima come “Conferenza di carità”, grazie all’illuminata intuizione e cristiana volontà del giovane ventenne Federico Ozanam (poi diventato un famoso storico e giornalista francese precursore della dottrina sociale della chiesa e beatificato da Giovanni Paolo II nel 1997 in occasione della GMG) che insieme a un gruppo di giovani studenti universitari cattolici, decise di rimanere continuamente vicini al poveri di Parigi donando loro cibo, vestiti, amicizia e solidarietà.

Questo gruppo di giovani scelse come patrono il Santo francese Vincent De Paul che aveva sensibilizzato il mondo ai problemi sociali e per questo poi alla Società è stato dato il nome San Vincenzo de Paoli. Quest’anno ricorre il 190° anniversario di fondazione e attualmente le Conferenze sono presenti e operanti in 150 paesi del mondo.

La conformazione

Le sei Conferenze sono animate da 65 soci e 50 volontari, uomini e donne, giovani e anziani, che agiscono nel comune intento di testimoniare il Vangelo attraverso la vicinanza e l’aiuto alle persone più fragili e che grazie al contributo di tante persone generose nel 2022 sono state aiutate 358 famiglie per un totale di 1234 persone.

Le iniziative

“ Ricordare i nostri carissimi defunti per essere più vicini ai più fragili” . Come avviene da anni, in occasione della Commemorazione dei Defunti, tutte le citate Conferenze offriranno cartoline ricordo all’ingresso dei cimiteri per raccogliere offerte libere da destinare all’acquisto di generi alimentari per i più poveri.

. Come avviene da anni, in occasione della Commemorazione dei Defunti, tutte le citate Conferenze offriranno cartoline ricordo all’ingresso dei cimiteri per raccogliere offerte libere da destinare all’acquisto di generi alimentari per i più poveri. “Regalaci un sorriso”. Nella splendida cornice del Teatro Belloni di Barlassina, un vero gioiello, il 18 novembre alle 21 è stato organizzato un concerto durante il quale si potranno ascoltare melodie e pezzi celebri nonché interpreti di eccezionale bravura. Il numero dei posti disponibili è limitato a 100 e perciò è indispensabile la prenotazione e per questo che i membri delle citate Conferenze si stanno attivando per la vendita dei biglietti.

I contatti telefonici

Tel 333.1914363 Conferenza Alzate Brianza

Tel 349.4322365. Conferenza Cantù

Tel 370.3288593 Conferenza Carugo

Tel 348.2263215 Conferenza Barlassina

Tel 392.4159030 Conferenza Cesano Maderno

Tel 349.1945727 Conferenza Meda

Si tratta di una serata benefica ideata e destinata alla raccolta di fondi per le cure dentistiche dei minori delle famiglie fragili seguite nei singoli territori dalle Conferenze.