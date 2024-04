Erone onlus, secondo appuntamento nel segno di Mendelssohn

La seconda serata di Erone onlus è andata a segno, tra le autorità presenti il Vicario del Questore di Como.

Erone onlus, che successo il secondo appuntamento

Grande successo domenica 28 aprile per il secondo appuntamento di Erone onlus tenutosi come di consueto presso la Basilica di San Fedele. Interprete della serata il Maestro Organista Ivan Ronda con il doppio ruolo di solistica al grande organo della Basilica e accompagnatore della compagine Corale Lirica Ambrosiana Barocca - Maestro del Coro, Roberto Ardigò - diretta dal Maestro Colzani con il Soprano Antonella Matarazzo.

Tra le autorità presenti, il Vicario del Questore di Como Paola Capozzi e il consigliere della

Provincia di Como Maria Grazia Sassi che è intervenuta a ricordare come Erone onlus, nel motto “costruire un’idea per istruire una coscienza oncologica” abbia dimostrato con i suoi progetti e iniziative realizzate per il territorio e la cittadinanza, il dogma della salute: un diritto inviolabile e un dovere morale. D’altra parte, come ricordava Schopenhauer: “uomo può fare ciò che vuole, ma non può avere tutto ciò che vuole”.

Prossimo appuntamento il 26 maggio alle 21 sempre con solista all’organo il Maestro Ivanì Ronda e l’orchestra del Maestro Colzani con due Sinfonie.