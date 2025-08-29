Eros Ramazzotti sceglie il lago di Pusiano ed Erba per il video del suo nuovo singolo

musica

A diversi contesti urbani si affianca quello naturalistico dello specchio d’acqua visto da Merone ma anche il bancone del birrificio "Doppio malto" di Erba.

Il lago di Pusiano è stato scelto come set per due video musicali: quello del nuovo singolo "Il mio giorno preferito" di Eros Ramazzotti e quello della canzone "Baila conmigo" di Calciozzi (nome d’arte di Tommaso Severgnini).

Anche Tommaso Severgnini ha girato sul lago

Il brano di Ramazzotti è stato scritto insieme a Calcutta, Tommaso Paradiso, Antonio Cirigliano e Canova ed è stato rilasciato il 22 agosto.

Ma non solo perché, come detto, anche un artista "locale" come Severgnini ha scelto come location il lago di Pusiano per un video-parodia delle hit estive e ha spiegato il significato del brano sui social: