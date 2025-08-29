Eros Ramazzotti sceglie il lago di Pusiano ed Erba per il video del suo nuovo singolo
A diversi contesti urbani si affianca quello naturalistico dello specchio d’acqua visto da Merone ma anche il bancone del birrificio "Doppio malto" di Erba.
Il lago di Pusiano è stato scelto come set per due video musicali: quello del nuovo singolo "Il mio giorno preferito" di Eros Ramazzotti e quello della canzone "Baila conmigo" di Calciozzi (nome d’arte di Tommaso Severgnini).
Anche Tommaso Severgnini ha girato sul lago
Il brano di Ramazzotti è stato scritto insieme a Calcutta, Tommaso Paradiso, Antonio Cirigliano e Canova ed è stato rilasciato il 22 agosto.
Ma non solo perché, come detto, anche un artista "locale" come Severgnini ha scelto come location il lago di Pusiano per un video-parodia delle hit estive e ha spiegato il significato del brano sui social:
Erano mesi che mi ronzava in testa l'idea di affidare una canzone a Calciozzi, il mio personaggio ibrido di tanti studenti che sono passati dai banchi davanti a me ma anche di tanti compagni e amici negli anni (ormai non troppo recenti) passati a mia volta tra i banchi. Dopo aver realizzato uno short in cui ho giocato con l'impossibilità di scrivere una canzone non reggaeton d'estate e avere di conseguenza abbozzato 30 secondi di questa canzone, hanno iniziato a farsi insistenti e frequenti le richieste di farla uscire davvero. Potevo esimermi? Ecco a voi "Baila conmigo", il primo singolo di Calciozzi prodotto da me medesimo. L'intento è goliardico, se vogliamo parodistico, il risultato quasi grottesco... ma devo essere sincero... a me piace.