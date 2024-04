Errore arbitrale: lasciano segnare gli avversari e perdono la partita

Annullato un rigore alla squadra ospite: i giocatori eupiliesi si fermano e fanno fare gol

Bel gesto di fairplay della compagine eupiliese

Troppi errori arbitrali: fanno segnare alla squadra avversaria per compensare un rigore annullato. E’ stato un bellissimo gesto di fairplay quello compiuto dalla squadra dei Giovanissimi 2010 la scorsa domenica, 7 aprile, sul campo di casa dell’oratorio di via Scheibler. I giocatori dell’Asd Samz stavano vincendo per 3 a 2 contro la Polisportiva Veniano, ma un rigore annullato agli avversari ha cambiato l’umore di allenatori e giocatori facendo prendere loro una decisione di vera sportività.

"Non potevamo dare un brutto esempio ai nostri ragazzi"

Una volta compreso l'errore tutto lo staff dell’Asd Samz - Antonio Le Rose, Manfred Luisetti, Marco Baruffa e Tiberio Spreafico - ha deciso di compiere un gesto di fairplay: "All’annullamento del rigore i nostri ragazzi non hanno esultato e lì ho capito che anche loro hanno pensato a un’ingiustizia - ha commentato Le Rose - E perciò è stato semplice decidere di far fare gol agli avversari. Anche perché in un momento in cui l’atmosfera si stava surriscaldando non abbiamo voluto dare un brutto esempio. E la nostra squadra lo ha compreso".