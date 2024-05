Esami del sangue: il 15 maggio aperti solo i punti prelievo a Cantù, Menaggio e Como

Mercoledì 15 maggio solo tre punti prelievo per eseguire gli esami del sangue saranno aperti: Cantù, Menaggio e Como.

Dove fare gli esami del sangue

Per consentire l’avvio della nuova strumentazione e delle macchine del Laboratorio Analisi, mercoledì 15 maggio saranno aperti solo i Punti Prelievo all’ospedale di Cantù, all’ospedale di Menaggio e alla Casa di Comunità Napoleona. Potranno essere eseguiti solo esami propedeutici a terapie salva vita (chemioterapia…), Pt per rinnovo schema terapia, esami per pazienti con gravi disabilità, richieste con classe di priorità U.

L’attività riprenderà regolarmente in tutti i Punti Prelievo giovedì 16 maggio.