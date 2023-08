Dalla Casa anziani a Lourdes, coronando il suo più grande desiderio.

Esce dalla Casa anziani per tornare a Lourdes

Sorridente, che sia in piedi o seduto sulla carrozzina: Luigi Rocca, 84 anni, trasmette l’abbondanza di emozioni che sta sedimentando nella propria essenza di devoto. Finalmente è tornato davanti alla grotta dell’apparizione della Vergine Maria a Bernadette Soubirous.

Non era scontato che Luigi si mettesse in viaggio con l’Unitalsi. Lui, fedele ai pellegrinaggi mariani, da quattro anni attendeva questo momento. E lunedì 7 agosto è arrivato: partenza col pullman, direzione Lourdes. Alle spalle il periodo lungo e buio della pandemia, nel cuore il ricordo della compianta moglie Rosa, scomparsa nel 2013. Una volta approdato in terra francese, la gioia di immergersi tra i fedeli che, ogni giorno, arrivano a Lourdes da ogni angolo del mondo.

"Ho tanto atteso il viaggio a Lourdes - confida Rocca, che proprio dalla Francia ci ha inviato due significative fotografie della nuova esperienza di fede - E’ il mio decimo pellegrinaggio: per me significa moltissimo".

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 12 agosto 2023 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui