Esche topicida abbandonate al parco, il sindaco pulisce: “E’ da denuncia"

La segnalazione di alcuni cittadini e l’immediato intervento del sindaco di Olgiate Comasco: esche topicida abbandonate su una panchina al parco.

Sacchetto intero di esche topicida abbandonato

E’ di questa mattina, giovedì 14 novembre, il post su Instagram del primo cittadino olgiatese Simone Moretti che ha pubblicato sul suo profilo per denunciare un atto potenzialmente pericoloso: su una panchina all’interno del parco di Villa Peduzzi è stato abbandonato un intero sacchetto di esche topicida, sparse anche sul terreno. A raccogliere e buttare le esche, proprio il sindaco.

“Che tristezza e che pena"

“Lasciare aperto un sacchetto intero di esche topicida è da denuncia - scrive il sindaco - Ma in questo periodo imbruttito e da un mondo al contrario tutto pare lecito. Maleducazione, ignoranza e scarso rispetto della ‘cosa pubblica’, irresponsabilità di un atto pericoloso per le conseguenze per gli animali, non solo per il rischio di emorragie interne. Livello rincoglionimento da premio oscar. Che tristezza e che pena per chi l’ha fatto. Ma soprattutto grazie ai tanti cittadini che avvisano, informano e che hanno un altissimo senso civico e rispetto dei luoghi”.