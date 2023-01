Esco di radio: i ragazzi del Centro diurno disabili di Cermenate vanno "on air".

C’è il fan di Jovanotti e quello di Michael Jackson. C’è chi adora guardare il Festival di Sanremo e chi invece ascolta solo rock. Sono i "ragazzi" del Centro diurno disabili di Cermenate, protagonisti, dallo scorso novembre, del progetto "Esco di radio".

"All’inizio dello scorso anno l’Azienda Speciale Consortile Galliano, cui fa riferimento il Centro, ci ha chiesto di presentare dei progetti per dare nuova linfa alla programmazione delle attività degli ospiti - ha spiegato Silvio Pagliaro, coordinatore del Cdd di Cermenate, convenzionato con i Comuni di Cantù, Capiago Intimiano, Carimate, Cucciago, Cermenate, Figino Serenza e Novedrate - e il nostro team di educatori ha deciso di presentare l’idea di una web radio".

L’Azienda e le amministrazioni comunali hanno subito creduto nel progetto finanziando l’acquisto delle attrezzature per permettere agli ospiti di andare "on air". Un progetto innovativo e inclusivo per dare la possibilità agli ospiti del Cdd, persone con disabilità fisiche o psichiche, di parlare a tutta la comunità.

Questa settimana siamo andati a trovarli e ci hanno raccontato come nasce una puntata: al martedì riunione di redazione con ospiti ed educatori che decidono la tematica da sviscerare, ma anche il palinsesto musicale. Poi il mercoledì, dalle 9 alle 16, tutti in studio: cuffie in testa e voce al microfono. Per ascoltare i ragazzi del Cdd basta sintonizzarsi su www.escodiradio.it, è anche possibile scrivere loro via Whatsapp o chiamare in diretta al 378 301 8833.

IL VIDEO

