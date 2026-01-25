L’avviso

Escursione del Cai rinviata a causa del maltempo

La prima uscita ufficiale del 2026 verrà recuperata domenica prossima.

Olgiate Comasco · 25/01/2026 alle 15:00

di

Prima escursione ufficiale del 2026 rinviata dal Cai di Olgiate Comasco, a causa del maltempo.

“L’escursione da Arcumeggia al Monte San Martino e al Monte Colonna in programma per oggi, domenica 25 gennaio, viene rinviata a causa  delle avverse previsioni meteo”. Questo l’avviso veicolato dall’associazione.

Uscita rinviata di una settimana

Già definita la data per recuperare l’escursione. L’uscita in provincia di Varese si terrà domenica primo febbraio.

Il tesseramento

Intanto nella sede di via del Ponte è aperto il rinnovo delle tessere associative ed è possibile effettuare l’iscrizione per i nuovi soci del Cai.

