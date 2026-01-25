Escursione del Cai rinviata a causa del maltempo

Prima escursione ufficiale del 2026 rinviata dal Cai di Olgiate Comasco, a causa del maltempo.
L’avviso
“L’escursione da Arcumeggia al Monte San Martino e al Monte Colonna in programma per oggi, domenica 25 gennaio, viene rinviata a causa delle avverse previsioni meteo”. Questo l’avviso veicolato dall’associazione.
Uscita rinviata di una settimana
Già definita la data per recuperare l’escursione. L’uscita in provincia di Varese si terrà domenica primo febbraio.
Il tesseramento
Intanto nella sede di via del Ponte è aperto il rinnovo delle tessere associative ed è possibile effettuare l’iscrizione per i nuovi soci del Cai.