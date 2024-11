Escursione e pranzo in montagna insieme al Cai

Ultimi giorni per prenotare la propria partecipazione all'escursione organizzata dal Cai di Olgiate Comasco.

Appuntamento col pranzo sociale

L'invito agli interessati è per domenica 24 novembre: in calendario il pranzo sociale della sottosezione olgiatese del Club Alpino Italiano. "Quest'anno andremo a Casere, frazione di Laveno Mombello, con ritrovo alle 13 al Ristorante Gigliola", spiegano gli organizzatori.

Il menù

Ecco il menù: prosciutto crudo di Langhirano, salame prealpino, speck dell’Alto Adige, coppa, pancetta, gnocchi di pane con ortiche alle erbe aromatiche, rigatoni alla boscaiola, bruscit di cinghiale, polenta, polenta ai quattro formaggi, dolce della casa, caffè, acqua e vino. Costo di partecipazione: 35 euro.

Prevista anche un'escursione

Ma la proposta non è solo gastronomica. Per chi vuole fare quattro passi, infatti, il Cai fissa un ulteriore ritrovo: alle 7, nel piazzale del mercato, per poi condividere un'escursione da Casere al Sasso del Ferro. Prenotazioni entro mercoledì 20 novembre: sede di via Del Ponte aperta il mercoledì dalle 21 alle 22 (telefono 031 2497719); e-mail cai.olgiate@alice.it.