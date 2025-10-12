Escursione nell’Oasi Zegna e programmazione delle escursioni per il 2026

Cai di Olgiate Comasco in cammino oggi, domenica 12 ottobre.
Escursione nell’Oasi Zegna
La gita odierna impegna i partecipanti del sodalizio, da Bocchetto Sessera alla Cima del Bonom. Quota di partenza: metri 1.372. Quota massima raggiunta: metri 1.876. Dislivello totale positivo: metri 708. Tempo di percorrenza: 4,30 ore, soste escluse. Lunghezza: 11,6 chilometri.
Sulle Alpi biellesi
L’escursione si svolge interamente all’interno dell’Oasi Zegna, un’area montana protetta delle Alpi biellesi.
Caldarroste in sede e nuova programmazione
L’uscita domenicale segue il ritrovo in sede avvenuto nella serata di venerdì 10 ottobre. Per tutti i soci presenti, caldarroste in abbondanza. Per venerdì 17 ottobre, invece, prevista la serata in sede per programmare il calendario delle escursioni per il 2026. Ogni socio è invitato a presentare proposte.