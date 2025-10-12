Le iniziative

Escursione nell’Oasi Zegna e programmazione delle escursioni per il 2026

L’associazione invita a partecipare in sede portando proposte per la prossima annata.

Olgiate Comasco · 12/10/2025 alle 15:00

Cai di Olgiate Comasco in cammino oggi, domenica 12 ottobre.

Escursione nell’Oasi Zegna

La gita odierna impegna i partecipanti del sodalizio, da Bocchetto Sessera alla Cima del Bonom. Quota di partenza: metri 1.372. Quota massima raggiunta: metri 1.876. Dislivello totale positivo: metri 708. Tempo di percorrenza: 4,30 ore, soste escluse. Lunghezza: 11,6 chilometri.

Sulle Alpi biellesi

L’escursione si svolge interamente all’interno dell’Oasi Zegna, un’area montana protetta delle Alpi biellesi.

Caldarroste in sede e nuova programmazione

L’uscita domenicale segue il ritrovo in sede avvenuto nella serata di venerdì 10 ottobre. Per tutti i soci presenti, caldarroste in abbondanza. Per venerdì 17 ottobre, invece, prevista la serata in sede per programmare il calendario delle escursioni per il 2026. Ogni socio è invitato a presentare proposte.

