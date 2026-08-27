Escursionista resta bloccato tra i rovi: intervengono i soccorsi

Escursionista smarrito resta bloccato tra i rovi: intervengono i soccorsi nei pressi del Buco del Piombo, a Erba.

Intervento del Soccorso Alpino

L’intervento è di ieri, mercoledì 26 agosto 2026, per la Stazione Triangolo Lariano del Soccorso Alpino e Speleologico, nei pressi del Buco del piombo. Un escursionista era partito da Crevenna, frazione di Erba, passando dalla Valle Bova; giunto in un punto particolarmente impervio tra due piccoli torrenti, ha smarrito la traccia ed è rimasto bloccato tra i rovi. Quattro tecnici, divisi in due squadre territoriali, hanno percorso i sentieri della zona. L’uomo è stato ritrovato e condotto in sicurezza nei pressi dell’eremo di San Salvatore, dove aveva lasciato la sua auto. L’intervento si è concluso in serata.