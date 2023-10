Escursionista speciale: alla Capanna Mara... arriva Nek

Nek alla Capanna Mara: il popolare cantautore romagnolo, al secolo Filippo Neviani, nel pomeriggio di ieri, sabato 28 ottobre 2023, ha fatto visita al rifugio in cima al Monte Bolettone.

Il cantante, in particolare, ha condiviso su Instagram alcune stories in cui, in compagnia di alcuni amici, percorreva il sentiero per raggiungere il Rifugio Riella e successivamente la Capanna Mara. "Un panorama mozzafiato", ha commentato dalle stories Instagram, in cui il cantante ha condiviso alcuni momenti dell'escursione per raggiungere la cima del Bolettone.