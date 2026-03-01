A Praga

Esordio al campionato europeo di treibball con un settimo posto di cui essere fieri

Esperienza da ricordare per Egizia Volpe con suo jack russel Rosco.

Olgiate Comasco · 01/03/2026 alle 15:00

Esordio nel campionato europeo di treibball per Egizia Volpe e il suo jack russel Rosco: da Olgiate Comasco alla Repubblica Ceca per un’esperienza da ricordare.

La gara a Praga

Ieri, sabato 28 febbraio, la competizione nella Capitale con partecipanti da vari Paesi europei. Il treibball è una disciplina sportiva cinofila in cui il cane deve eseguire alcuni comandi, scegliendo e spingendo in una porta palloni secondo indicazioni precise.

Settimo posto

“Nella gara smart siamo arrivati settimi – racconta Egizia Volpe – mentre nella gara fast siamo arrivati secondi. Il risultato finale con la somma delle due prove é stato il settimo posto”. Egizia Volpe e Rosco hanno gareggiato facendo parte del team composto da Giulia Minonzio con Miwa , Cinzia Rizzo con Echo, Sandra Leotta con Ares, Claudia Farese con Snow, Roberta Canale con Merlino e anche con Guenny.

Esperienza soddisfacente

Complessivamente un’esperienza di cui essere soddisfatti. “Tanti dei partecipanti erano già alla seconda edizione, per me e Rosco è stata la prima volta. La smart è la gara più impegnativa e abbiamo patito parecchio”.

