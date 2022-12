"Essere Canto" il concerto di Belcastro alla basilica di Galliano

Un appuntamento da non perdere quello di questo venerdì, 9 dicembre, alla basilica di Galliano con il concerto di Marco Belcastro dal titolo "Essere Canto".

Venerdì 9 dicembre, presso la basilica di Galliano, nell'ambito della rassegna "Cantù Celeste, Natale in Galliano" organizzata dal comune di Cantù, si terrà il concerto di Marco Belcastro "Essere Canto". Accompagnandosi con chitarra, fisarmonica e tampura, Belcastro proporrà tre Suites di canzoni sia originali che di varia provenienza, ma che hanno in comune una ricerca spirituale, d’amore e di cura, “canzoni medicina” per lo spirito ed il corpo.

Canti che spaziano dalla tradizione sufi a quella ebraica, gregoriana, indiana, sarda, dal cantico dei cantici a canzoni d'amore di provenienza popolare con l'intento di riportare il canto nella sua dimensione originaria di ritualità, sacralità e connessione.

L'ingresso al concerto è libero, non ha alcun costo, ma sarà necessario prenotare il proprio posto scrivendo una mail a prenotazione@comune.cantu.co.it