Essere cittadini, non spettatori: un pomeriggio dedicato ai giovani e alla partecipazione

L’iniziativa fa parte di un progetto che Lo Snodo porta avanti da diversi mesi su tutto l’ambito erbese e che sta riscuotendo un riscontro molto positivo sia da parte delle Amministrazioni coinvolte sia delle ragazze e dei ragazzi che vi partecipano. A Caslino saranno 15 i giovani coinvolti, che nel corso del tardo pomeriggio saranno i veri protagonisti dell’incontro

Tappa caslinese per “Cittadino, non spettatore”

Oggi, domenica 27 settembre, alle 17.15 in sala consiliare, l’incontro “Cittadino, non spettatore” de Lo Snodo fa tappa a Caslino, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’incontro avrà una durata di circa un’ora e sarà dedicato ai temi della cittadinanza attiva e della Costituzione, attraverso diverse modalità pensate per stimolare la partecipazione diretta delle ragazze e dei ragazzi. Sarà interamente curato dalle ragazze e dai ragazzi de Lo Snodo, giovani tra i 16 e i 25 anni, e sarà arricchito dall’intervento della giornalista e relatrice Marta Toppi.

Ci sarà anche una breve rappresentazione teatrale

Oltre alla consegna della Carta costituzionale, il programma prevede una breve rappresentazione teatrale, un momento di confronto e un’attività condivisa, durante la quale i partecipanti potranno elaborare idee concrete da proporre e realizzare sul territorio. Lo stesso pomeriggio, avverrà anche la premiazione di una giovane atleta di Caslino, Giulia Santamaria, recentemente distintasi come Campionessa Nazionale Csi nel lancio del giavellotto. Un risultato che si è aggiunto ad una medaglia di bronzo nel lancio del disco. Un’occasione per passare dalla riflessione all’azione, valorizzando al tempo stesso un esempio di impegno e talento del territorio.

“Un momento che simboleggia l’entrata nella vita adulta”

Ecco le parole di Michela Cocco, referente del gruppo organizzativo e volontaria: