L’estate è alle porte e riparte, dopo l’anno di fermo causato dalla pandemia di Covid-19, la programmazione di eventi e attività. Un’estate pensata per tutti, grandi e piccini, con un cartellone che coinvolge enti e associazioni con un unico obiettivo: ripartire, finalmente, per regalare spensieratezza e divertimento anche a Canzo.

Estate a Canzo: ecco il programma degli eventi

Organizzati dal Comune presso il cortile della biblioteca a partire dalle 21

24 giugno: Silvia Gottardo e Linda Ronzoni - «Cicliste per Caso» (Edicicloeditore), in collaborazione con Libreria di Via Volta.

8 luglio: Incipit - Consigli di lettura per l’estate; organizzato da Comune di Canzo e biblioteca comunale in collaborazione con Libreria di Via Volta e Libreria Torriani.

23 luglio: Alessandro Milan - «Un giorno lo dirò al mondo» (Mondadori), in collaborazione con Libreria Torriani.

29 luglio: Silvia Montemurro - «L’orchestra rubata di Hitler» (Salani), in collaborazione con Libreria Torriani.

3 agosto: Vincenzo Guarracino - «Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani e “L’infinito” dal colle di Brunate. Poeti lariani nello specchio del mito di Leopardi a Como», in collaborazione con Libreria Torriani.

5 agosto: Serafino Ripamonti, in collaborazione con Libreria di Via Volta.

2 settembre: Concetta Signorello - «..tranne la farfalla», in collaborazione con Libreria Torriani.

A questi si aggiungono due date con le volontarie lettrici di Nati per leggere, il 1° luglio e il 12 agosto, con attività per i bambini più piccoli.

TEATRO RAGAZZI

organizzato dal Comune e da ClapSpettacolodalvivo al Parco Barni a partire dalle 21

26 giugno: «I brutti anatroccoli» - Compagnia Stilema.

3 luglio: «InComica» - Eccentrici Dadarò.

11 luglio: «Bù!» - Compagnia MoMom.

17 luglio: «I Musicanti di Brema» - Accademia Perduta.

24 luglio: «Parole sulla sabbia» - Cicogne teatro.

RASSEGNA TEATRALE

«ArtiGIANO 2021» quinta edizione in Villa Meda alle 21, l’organizzazione è a cura de La compagnia delle Ore

15 luglio: «Il paese delle facce gonfie» - P. Bignami, S. Panzeri.

16 luglio: «Abbracciami pirla» - Viandanti Teatranti.

18 e19 luglio: «Il gran teatro del Mondo» - F. Prina.

CINEMA ALL’APERTO

al Parco Barni dalle 21

10 luglio: «Il meglio deve ancora venire».

31 luglio:«Green book».

7 agosto: titolo da definire.

21 agosto: titolo da definire.

INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI

2 luglio: al Parco Barni, alle 21, serata musicale, organizzata dal Comune.

3 luglio: dalle 14.30, visite guidate «Conoscere Canzo», con la Cumpagnia di Nost.

18 luglio: allo Sporting, Torneo di pallavolo a squadre, con il K3 Volley.

25 luglio: a Villa Meda, Torneo di AcquaVolley con 22035.

14 e 15 agosto: al Parco Barni, «Beer festival», organizzato dal Comune.

26 agosto: nel cortile della biblioteca, alle 21, Torneo di Trivial pursuitt con la Libreria Torriani.

28 agosto (data da confermare): a Villa Meda, alle 21, «Armonia nelle foreste» con Ersaf.

