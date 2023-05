È già tempo di Estate Canturina, il ciclo di eventi estivi organizzati dal Comune di Cantù che accompagnerà tutti i cittadini nella prossima estate. Oltre 63 eventi, per un totale di 106 giornate, tutti ideati in co-progettazione con Mondovisione Coop. Soc. e il primo si terrà già venerdì 2 giugno.

Estate Canturina 2023: presentato il programma

Due le location principali, Piazza Garibaldi e Parco Martiri delle Foibe, ma gli appuntamenti si snoderanno per tutta la Città, coinvolgendo le vie del centro, Largo XX Settembre, il Teatro Comunale San Teodoro e il Teatro Fumagalli di Vighizzolo, le parrocchie e intere frazioni.

“Abbiamo cercato di creare continuità tra gli eventi primaverili e quelli estivi per offrire ai cittadini un’esperienza che li accompagni nell’arco di tutto l’anno, o quasi. L’obiettivo è quello di riportare le persone a vivere la piazza, le vie del centro e tutta Cantù, anche le frazioni: Cantù è Fecchio, è Vighizzolo, è Asnago. Questo calendario di eventi è quindi da inserirsi in un progetto più ampio di rivitalizzazione delle frazioni. Attraverso gli eventi vogliamo riscoprire anche quella Cantù rimasta per troppo tempo nascosta”, ha spiegato Isabella Girgi, assessore alla Cultura.

Sono ben quattro gli appuntamenti che animeranno Vighizzolo (Laser Show 14 giugno, Trofeo Ti Aido e Palio dei Rioni 25 giugno, Concerto Banda Giuseppe Verdi 20 giugno, Notte Bianca 8 luglio, ndr), due in programma a Fecchio (Miss Italia 4 giugno e Torneo di calcetto con dj set 15 e 16 luglio, ndr). Asnago, invece, sarà animata tutti i fine settimana, clima permettendo, da corsi e iniziative sviluppate nell’ambito del progetto Sport Nei Parchi, organizzato dall’Amministrazione Comunale e Sport e Salute S.p.A. in collaborazione con quattro ASD canturine.

“Quest’anno abbiamo davvero cercato di offrire eventi per un pubblico variegato. Sino al 2022, infatti, avevamo potuto organizzare pochi eventi che coinvolgessero le fasce più fragili della popolazione, per timore della situazione sanitaria. Oggi, finalmente, tutto questo è passato e abbiamo mantenuto la promessa: ecco quindi in programma iniziative destinate specificatamente ad un pubblico di persone anziane, ma che possono coinvolgere anche le famiglie, alle quali abbiamo dedicato altrettanto spazio con spettacoli e laboratori improntati sulla collaborazione, per una condivisione di tempo che sia costruttiva ed istruttiva”, ha continuato Girgi.

Si segnalano, a questo riguardo, sabato 16 e domenica 17 in Piazza Garibaldi “Vivere serenamente la Terza età”, incontri, balli, laboratori per i meno giovani. Per il pubblico dei più piccini, invece, non mancherà Cantù dei bambini. Rassegna dedicata ai bambini e alle loro famiglie, tra Piazza Garibaldi, Largo XX Settembre e Parco Martiri delle Foibe, 10 appuntamenti dal 9 giugno al 9 settembre per creare, ascoltare e divertirsi insieme.

“Abbiamo voluto dare risalto anche all’impatto sociale che ogni iniziativa pubblica può avere, organizzando la Notte in Bianco, domenica 7 luglio - sempre Girgi - Obiettivo è coinvolgere i ristoratori e gli esercizi commerciali della Città dando vita ad una lunga tavolata che percorra tutto il centro canturino. Ogni ristoratore potrà studiare un menu ad hoc. Saranno presenti durante l'evento dei punti foto dell'Associazione Cartellino Rosso alla SLA. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di una “cyclette da letto” e altri strumenti di supporto per persone affette da SLA".

Sempre in quest’ottica si segnala il live di Alleluya Band per Orizzonte Malawi Onlus, domenica 23 luglio al Parco Martiri delle Foibe.

Indispensabile il coinvolgimento delle attività economiche:

“Il calendario di eventi è da intendersi come un supporto alle attività economiche canturine: portando le persone a rivivere tutta la nostra Città, si vengono a creare nuove occasioni di scambio, conoscenza e possibilità. È quindi fondamentale che gli esercizi commerciali si mettano in gioco, facendosi parte attiva delle iniziative in programma e, ad esempio, aprendo ai cittadini anche in quelle sere in cui il centro, grazie alle iniziative, sarà più facilmente animato e non perdendo così importanti occasioni. L’Amministrazione c’è e stiamo cercando di creare sempre nuove opportunità”, ha detto il vicesindaco e assessore alle Attività economiche Giuseppe Molteni.

Non nasconde la commozione il sindaco, Alice Galbiati, che commenta:

“È l’ultima Estate Canturina organizzata da questa Amministrazione e, emozione a parte, iniziato a tirare le somme dell’esperienza maturata in questi anni. Guardando il calendario, è con grande soddisfazione che colgo un’offerta davvero destinata ai canturini di tutte le età, un obiettivo che ci eravamo prefissati e che possiamo dire raggiunto. Lavoriamo per una Cantù viva, una Città in cui ogni cittadino possa scegliere come trascorrere al meglio il suo tempo e che offra appuntamenti numerosi e di qualità. Un ringraziamento doveroso all’assessore Girgi e agli uffici comunali per il lavoro svolto con grande attenzione e impegno e a tutti coloro, FF.OO. e Associazioni, coinvolti nella gestione degli eventi al fine di garantirne lo svolgimento in sicurezza”.

In programma incontri con l’autore nella meravigliosa cornice della ex Chiesa di Sant’Ambrogio, mostre, rievocazioni storiche, concerti di musica barocca e classica, spettacoli teatrali, proiezioni di film e documentari e molto altro.

“Se siamo riusciti a dare vita ad un calendario di questo spessore è grazie al metodo della co-progettazione che da anni, come Mondovisione, applichiamo. Un lavoro continuo di ascolto e apertura all’Altro e al territorio, in cui la relazione diventa la base per appuntamenti dal sapore aggregativo. Ecco quindi che, accogliendo le istanze dell’Amministrazione e degli Uffici, abbiamo coinvolto numerose realtà del terzo settore canturine, con l’obiettivo di offrire un programma articolato, che affronti tematiche complesse o leggere, che offra spunti di riflessione o, più semplicemente, momenti di divertimento capaci di coinvolgere tutte le fasce d’età”, ha detto Dario Galetti, direttore Teatro San Teodoro e socio Mondovisione coop. soc.

IL PROGRAMMA DELL'ESTATE CANTURINA

I partner

La kermesse estiva è realizzata con il supporto di Canturina Servizi Territoriali S.p.A. e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore del territorio: Associazione Carnevale Canturino, Ass. I Magnan de Cantuu, Pro Loco Pro Cantù, Pro Loco Per Cantù, Radio Cantù, Orchestra Sinfonica del Lario, Associazione Charturium, Ass. Le Sfogliatelle, Aido Cantù, Avis Cantù, Biblioteca Comunale Ugo Bernasconi Cantù, Ass. Nazionale Alpini e Gruppo Alpini Cantù, Palio Rioni Vighizzolo, I Burattini di Ivano Rota, Festival Teatro di Figura, ass. Amici dell’Organo, Parco Cantù Asnago, ViaAudio Eventi, AsProLegno, Coop. Domicare, Aleteo SRL, Liceo Artistico Fausto Melotti, Veteran Car Club, Circolo Filatelico Canturium, Accademia MiFa Cantù, Scuola di Musica Mikrokosmos di Piacenza, Ensemble Gli Speziali, Pane Liquido, Ass. Charturium, Parrocchia SS Pietro e Paolo, Camera Sine Nomine (Varese); Camerata Polifonica (Milano); Corgentile (Meda), Corpo musicale G.Verdi, LumilHub, Pomodori Music, Associazione Cartellino Rosso alla SLA, Orizzonte Malawi Onlus.