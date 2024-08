"Estate sicura": confermato il progetto di supporto ai fragili

Anche quest’anno l’Amministrazione di Cabiate ha confermato il progetto «Estate sicura» per le persone anziane, invalide e sole.

Il servizio consiste nella consegna di generi di prima necessità e farmaci a domicilio e sarà attivo dal lunedì al venerdì grazie al supporto di volontari civici e personale del Comune.

La sindaca Maria Pia Tagliabue afferma:

Uno strumento molto utile per aiutare chi rimane a casa anche durante il mese di agosto.

La sindaca evidenzia un particolare:

«Chi ha bisogno, sa di non essere solo. È da un po’ di anni che si fa. Il progetto è testato, anche perché c’è da tanto tempo. Abbiamo una rete famigliare importante a Cabiate ma chi ha necessità, sa di avere questa opportunità. I nostri volontari ci aiutano sempre in maniera davvero eccezionale. Li ringrazio per la disponibilità come ringrazio l’ufficio Servizi sociali per aver gestito le richieste».